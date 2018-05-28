شاهد.. جون سينا ينفصل عن حبيبته قبل ايام من زواجهما والسبب!.. هل تتصلح الامور قريباً؟

بعد ستة أعوام على علاقتهما، وقبل إسبوعين من إقامة حفل زفافهما، فوجيء الجمهور بإعلان الثنائي ​جون سينا​ و​نيكي بيلا​ إنفصالهما دون الحديث عن السبب.



ومؤخراً وخلال مقابلة أجرتها بيلا مع موقع “بيبول” الأميركي أشارت إلى أنها تدخر أموالها من أجل أطفالها وإنشاء عائلة وقالت:” أحتاج إلى إدخار أموالي، لأني بحاجة إلى ممرضة ومربية أطفال، لهذا السبب أمتلك حساب بنكي لإدخار الاموال”.



وهنا كانت تكمن المشكلة مع جون سينا، الذي لا يريد إنجاب أطفال وتكوين عائلة، ولكن وفي نهاية الأسبوع الماضي رصد الثنائي معاً وللمرّة الأولى بعد إنفصالهما.



وكان سينا قد صرّح في لقائه مع برنامج TODAY :” ما زلت أحب نيكول ، وأرغب في الزواج منها، وأن أحصل على عائلة برفقتها، قد كانت مجموعة ظروف مؤسفة حين انتهت علاقتنا”.

