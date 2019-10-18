جويل ماردينيان تحدث ضجة بما قالته عن إنفاقها المال.. وتحتفل بيوم ميلاد ابنها المتبنى

أحدثت خبيرة الجمال الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي جويل ماردينيان ضجة كبيرة بعد انتشار مقطع فيديو سجل لها خلال لقاء تلفزيوني.

وعلقت فيه على مقابلة سابقة أجريت معها ضمن برنامج Et بالعربي الذي يعرض على شاشة MBC4.

وركزت على مقطع من تلك المقابلة حيث أكدت مجدداً على أنها تنفق كل ما تتقاضاه من مال مقابل عملها من أجل تطوير هذا العمل أو أثناء السفر أو لتأمين حاجات أفراد عائلتها.

وأثار هذا التصريح ضجة كبيرة على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” حيث حقق على أحدها أكثر من 71 متابعة.

ويشار إلى أن جويل لفتت الأنظار ايضاً بعدما نشرت على حسابها الخاص على التطبيق صورة ظهرت فيها وهي تحتفل بيوم ميلاد ابنها المتبنى.

وتعليقاً كتبت: “عيد ميلاد أول سعيد دبدوب وعقبال المية. أنت إجيت على حياتنا هدية من الله لتكملنا، كلنا منحبك. إجيت نعمة من الله لتفرجينا قوة الله وكيف بيزرع حب بقلوبنا. بتمنى وبدعيلك ولكل الأطفال بالعالم حياة حلوة، سعيدة، صحية ومليانة سلام”. وحققت لذلك أكثر من 149 ألف إعجاب.