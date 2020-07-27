شاركت عارضة الأزياء العالمية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد متابعيها بصور من داخل منزلها كاشفة عن تصميمه الجديد المستوحى من التراث العربي.

فقد نشرت جيجي حديد على حسابها على اسنتغرام مجموعة صور من المنزل الذي استوحت تصاميمه من التراث العربي، حيث تواجد ضمن الديكور كلمة “ما شاء الله” لمنع الحسد، إضافة الى استخدامها العديد من الأقمشة الملونة.

وما أكد أن المنزل مستوحى من تصاميم عربية وجود “كف” به مقولة “ما شاء الله” وأظهر أيضًا “العين الزرقاء” وهي عادة عند العرب بزعمهم كنوع من أنواع الحماية من الحسد.

وجاء في تعليق جيجي حديد على تلك الصور بأنها قضت العام الماضي في تصميم وتنظيم مشروعها هذا الذي وصفته بأنه كانت شغوفة به، وأنه بقعة من الأحلام.

وأوضحت عارضة الأزياء الشهيرة أن كل شيء في هذا المنزل تم تجميعه قبل الحجر خارج المدينة، مشيرًة إلى أنها متحمسة للوقت الذي ستقضيه بداخله لكي تستمتع بجميع الزوايا الخاصة التي تم إنشاؤها فيه.