جيجي حديد تنفصل بعد شهرين عن حبيبها الجديد

أفادت مصادر عالمية مطلعة ان عارضة الازياء ​جيجي حديد​ انفصلت عن حبيبها تايلر كاميرون الذي عرف ضمن البرنامج الواقعيTheBacheloretteبعد شهرين من المواعدة.

وقد أكد مصدر لموقعUs weeklyان تايلر ليس في علاقة مع احد وقد عبّر عن ذلك في عدة مناسبات وقال انه لا يعيش قصة حب في الوقت الحالي. وقد افادت المصادر عينها ان الثنائي انفصل قبل اسبوع الموضة في اوروبا وقد انهت جيجي كل شيء قبل ان تذهب لجولتها العملية مؤكدة ان العلاقة لم تكن جدية كما خمّن البعض فهما كانا فقط يتعرفان على بعضهما ويقضيان وقتا جميلاً