فاجأت مصادر مقربة من عارضة الأزياء الأميركية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد الجمهور بنبأ حملها من الفنان البريطاني باكستاني الأصل زين مالك.

وتصدر اسم جيجي حديد محرك البحث غوغل وكذلك تويتر فور إعلان الخبر من قبل موقع أخبار المشاهير “TMZ” الذي أشار إلى أنه في هذا الوقت، لم يشارك الزوجان أخبار الطفل بشكل علني، ويحرصان على الاحتفاظ بتفاصيل طفلهما الصغير.

من جهتها أكدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن جيجي حديد حامل في الشهر الخامس بطفلها الأول من حبيبها زين مالك.

يشار إلى أن العلاقة العاطفية جمعت بين النجمين في عام 2015 ولكنهما انفصلا في عام 2018، قبل أن يظهران معًا من جديد في ديسمبر من 2019 وفي فبراير 2020، كما أنهما احتفلا سويًا بعيد الحب ليعلنا رسميًا عودة علاقتهما.