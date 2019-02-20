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جينيفر لوبيز تتحول الى راقصة تعري.. شاهدوا كيف تتمرن على الرقصات الإيحائية!

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Jennifer Lopez practices pole dancing in front of Alex Rodriguez

جينيفر لوبيز تتحول الى راقصة تعري

إستعرضت النجمة ​جينيفر لوبيز​ قوامها الممشوق ولياقتها البدنية، أثناء تدريبات الرقص على العمود، من أجل دورها كراقصة في فيلمها الجديد Hustlers.

ونشر ​أليكس رودريغيز​، حبيب جينيفر الحميم، صور لها عبر صفحته الخاصة على احد مواقع اتواصل الإجتماعي، أثناء رقصها على العمود مرتدية حذاءً ذي كعب عال في أحد الصالات الرياضية في ميامي.

وظهرت جينيفر وهي تمسك العمود بذراعها اليمنى، حيث تتلقى تعليمات من مدربها حول كيفية إجراء حركة الدوامة من اليسار إلى اليمين حول العمود، وبعد بضعة خطوات خاطئة، نجحت جينيفر في النهاية في القيام بالحركة، وحصلت على ما يكفي من الارتفاع للانزلاق حول العمود عدة مرات، في محاولة منها لإتقان هذه الحركة، بينما كانت تبتسم لحبيبها أليكس بعد نجاحها، وحصولها على ثناء من مدربتها.Jennifer Lopez practices pole dancing in front of Alex Rodriguez

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