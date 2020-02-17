جينيفر لوبيز تستعرض رشاقتها بالبكيني!

استعرضت النجمة العالمية ​جينيفر لوبيز​ رشاقتها بصورة جريئة جديدة نشرتها عبر حسابها على انستغرام.

وقد ظهرت جينيفير لوبيز في الصورة باليكيني على طريقة السيلفي مؤكدة انها كانت في فترة استراحة واستعادة نشاط .

وقد اكتسحت صورة جينيفير لوبيز، والتي كانت قد احتفلت بعيد ميلادها الخمسني منذ فترة، موقع انستغرام حيث حصلت هذه الصورة على ملايين الاعجابات والتعليقات خلال ساعات قليلة من نشرها.

وكانت قد غنت النجمة العالمية جينيفر لوبيز برفقة النجمة العالمية من أصول لبنانية شاكيرا في الحفل الذي أقيم خلال فترة الاستراحة، في المباراة النهائية لمسابقة “سوبر بول”.