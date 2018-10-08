جيهان عبد العظيم تكشف تفاصيل آخر محادثة لها مع دينا هارون قبل وفاتها!

عبرت الفنانة السورية جيهان عبد العظيم عن حزنها الشديد لرحيل الفنانة دينا هارون وما تركه ذلك من حزن كبير في داخلها

وقامت جيهان بنشر رسائل متبادلة بينها وبين الراحلة دينا هارون مؤخراً، وقالت في تعليق نشرته عبر صفحتها الخاصة على “فيسبوك”: “وصيتيني على جوزي وبيتي أبل ماتموتي قلبك كان محسسك اااخ يادينا عّم بقرا مسجاتك ودموعي مغرقة خدودي الله يرحمك ياملاك”.

ودارت المحادثة بين جيهان و دينا حول ابتعاد الأولى عن التمثيل خلال الفترة الحالية لتؤكد جيهان انها بحاجة للراحة وترد عليها دينا بهذه الرسالة: “سلامة أعصابك .. وبدعيلك تطلع هالمهنة من جواتك متل ما طلعت من جواتي .. حبي بيتك و جوزك دخيل قلبو شو واضح أنو ظريف .. الله يحميكن و تضلوا العمر كلو سوا .. ما عاد في وقت جوجو لتجارب تانية واختبارات جديدة .. ويارب يارب بكون عم قلك مبروك الحمل و تقومي بالسلامة وتنسي الدنيا كلها بالامومة يارب ” .

يشار إلى أن موكب تشييع الفنانة الراحلة دينا هارون التي توفيت اليوم عن عمر 39 عاماً سينطلق في الخامسة من صباح يوم غد الثلاثاء من دمشق إلى مسقط رأسها في مدينة اللاذقية للصلاة عليها في جامع الزوزو قبل ان توارى الثرى في مدينة اللاذقية