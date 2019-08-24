جيهان هاشم تثير غضب الوقف السني العراقي بعد نشرها صور في مسجد في بغداد!

فجّرت الموديل العراقية جيهان هاشم جدلاً واستياءً عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد قيامها بالتقاط صور استعراضية في جامع “النداء” التابع لديوان الوقف السني في العاصمة العراقية بغداد .

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

فقد نشرت جيهان هاشم صورا لها عبر حسابها على انستغرام وعلقت معرفة بمسجد النداء قائلة: “إن ديننا الإسلامي هو دين التسامح والمحبة والسلام جامع النداء وتبلغ مساحته الكلية 5000م2 ومساحة الحرم 1500م2 ويستوعب لحوالي 3000 مصل وتعلو الحرم قبة كبيرة وفيه منارتان كما يحتوي على مصلى للنساء ومنزل للإمام والخطيب ومنزل آخر للخادم والمؤذن”.

وعلقت جيهان هاشم على صورة اخرى قائلة: “سلام عليكم .. اني احب جميع الأديان وجميع الاطياف وحبيت انقل صوره حلوه عن العراق .. وابين انو عدنه الأمان متوفر وحتى ابين لباقي الدول الي ديتابعوني انو احنه عدنه جوامع جميلة والحياة مستمره بيه وبكل يوم يرفع بيه صوت الاذان والقرأن الكريمحبيت ابين انو دين الاسلام دين التسامح دين المحبه و مجان عندي اي قصد مو حلو واني احترم الوقف السني وجميع المراجع “.

وأعرب ديوان الوقف السني عن غضبه من ما قامت به جيهان هاشم، وأمر رئيسُهُ عبد اللطيف الهميم بتشكيل لجنة تحقيق برئاسة مدير أوقاف بغداد الرصافة، طه عبد مرزوك، وعضوية عدد من المشايخ وآخرين.

ديوان الوقف السني يصدر بيانا بشأن قيام المودل ( جيهان هاشم ) بالتقاط صور في جامع نداء الإسلام ، ويؤكد ان الجوامع… Posted by ‎ديوان الوقف السني العراقي Iraqi Sunni Affairs‎ on Saturday, August 24, 2019

وذكر الوقف في بيان له أنه ”بعد نشر الصور في مواقع التواصل الاجتماعي للموديل جيهان هاشم والتي التقطت في جامع نداء الإسلام، أمر رئيس ديوان الوقف السني عبداللطيف الهميم بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مدير أوقاف بغداد الرصافة السيد طه عبد مرزوك، وعضوية عدد من المشايخ وآخرين“.

وبين أن ”نتائج التحقيق بينت أن المومأ إليها دخلت الجامع خارج أوقات الدوام الرسمي، ومن دون الحصول على الموافقات الرسمية وهذا مخالف للقانون“.

وأكد الوقف السني في العراق أنه ”سيرفع دعوى قضائية ضد جيهان، كما أن هذا الفعل خارج عن السياق العام والمساجد أماكن للعبادة وليست للتصوير والاستعراض“.