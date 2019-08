جيهان هاشم تثير غضب الوقف السني العراقي بعد نشرها صور في مسجد في بغداد!

View this post on Instagram

إن ديننا الإسلامي هو دين التسامح والمحبة والسلام 🕊 جامع النداء وتبلغ مساحته الكلية 5000م2 ومساحة الحرم 1500م2 ويستوعب لحوالي 3000 مصل وتعلو الحرم قبة كبيرة وفيه منارتان كما يحتوي على مصلى للنساء ومنزل للإمام والخطيب ومنزل آخر للخادم والمؤذن #جامع_النداء #الاعظمية #بغداد #جيهان_هاشم