حبس الفنانة المصرية ميرهان حسين سنتين و6 أشهر.. ما هي التهم التي أُدينت بها!

قررت محكمة مصرية حبس الفنانة ميرهان حسين، سنتين و6 أشهر مع الشغل، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية “كمين الهرم، وكفالة مالية قدرها 30 ألف جنيه لوقف تنفيذ العقوبة لحين الاستئناف.

كما قررت المحكمة حبس عاملة الملابس الخاصة بالفنانة، 6 أشهر وكفالة 10 آلاف جنيه عن التهمة الموجهة إليها، وتغريم ضابطي الشرطة المتهمين في الواقعة 20 ألف جنيه لكل منهما عن الاتهامات المسندة إليهما.

يذكر أن النيابة العامة قد أحالت الفنانة المصرية إلى محكمة الجنح بتهمة القيادة تحت تأثير مسكر، والتعدي على موظف عام أثناء تأدية وظيفته، وإحالة عاملتها بتهمة المشاركة في الاعتداء على موظف عام، فيما أحالت المحكمة ضابطي شرطة بتهمة التعدي على حسين وسبها وقذفها.