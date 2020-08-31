قضت محكمة جنح العجوزة حبس المطرب المصري ” إيساف ” وشخصا آخر معه لمدة 6 أشهر وكفالة ألف جنيه لاتهامهما بالاعتداء بالضرب على أستاذ جامعى وشرطى سابق .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى اعتداء إيساف وآخر على المجني عليهما بعد مشاجرة نشبت بينهم في أحد المطاعم بمنطقة الدقي .

وقدم المجنى عليهما تقريرا طبيا يفيد بالإصابات التى لحقت بهما جراء الاعتداء عليهما بالضرب وأرفقت تلك التقارير بملف تحقيقات النيابة العامة .

ويستعد الفريق القانونى للفنان إيساف للاستئناف على الحكم خلال الإسبوع الجارى بعد تسديد مبلغ الكفالة المالية .