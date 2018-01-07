حبس محمد السبكي عامًا بتهمة تهديد ريهام عاصم بالقتل فن

مواضيع مختارة

أصدرت محكمة مصرية، يوم السبت، حكمًا بحبس المنتج السينمائي محمد السبكي مدة عام، وتغريمه 500 جنيه، إثر إدانته في واقعة تهديد مصممة أزياء بالقتل.

وجاء قرار محكمة جنح الهرم، بعد عدة جلسات استمعت خلالها لطلبات محامي المدعية، ودفاع المتهم بالقضية.

يشار إلى أن النيابة المصرية أحالت مؤخرًا القضية إلى القضاء، بعدما أثبتت في تحقيقاتها أن المنتج السينمائي محمد السبكي كلف سائقه الخاص بمراقبة مصممة الأزياء ريهام عاصم وزوجها، بسبب دعمهما لإحدى الفنانات التي وقعت في خلافات مع السبكي.

وأسندت النيابة في مرافعتها أمام المحكمة تهمة تهديد مصممة الأزياء بالقتل إلى المنتج محمد السبكي.

وكانت الجهات الأمنية قد ألقت القبض على سائق المتهم ويدعى أدهم محمود، حيث عثرت بحوزته على صور لمصممة الأزياء ورسائل نصية بينه وبين السبكي.