حبس وغرامة على مخرج مصري بتهمة تعاطي المخدرات

قضت محكمة جنايات القاهرة بحبس المخرج السينمائي المصري ” خالد مرعي ” لمدة سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه في القضية المتهم بها بتعاطي المواد المخدرة .

ويعود تاريخ الواقعة إلى السابع عشر من شهر أغسطس الماضي بقيام خالد مرعي بحيازة مخدر الحشيش والماريجوانا ومواد أخرى مخدرة وجلبها إلى البلاد بقصد التعاطي .. وقامت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنايات .

وجاء في أوراق القضية إنه أثناء إنهاء إجراءات وصول المخرج المتهم لمطار القاهرة قادما من إمستردام وبتفتيش حقائبه تم العثور على 6 أكياس لجوهر الحشيش و 3 أكياس أخرى بداخلها مواد أخرى مخدرة وأداة تستخدم في تعاطى المخدرات .

وتم تحرير محضر ضبط جمركي ضد خالد مرعي وإحالته إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات .

يذكر أن المخرج خالد مرعي أخرج عدة أعمال سينمائية شهيرة مثل : آسف على الإزعاج وعسل أسود وبلبل حيران ولف ودوران وخيال مآتة .. كما أخرج عدة مسلسلات منها : شربات لوز ونيران صديقة والسبع وصايا والعهد .