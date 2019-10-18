“حد عنده واسطة؟ عايزة أمثل”.. فنانة مصرية قديرة تشكو من البطالة

فاجأت الفنانة المصرية نشوى مصطفى متابعيها بمنشور لافت على حسابها على موقع “فايسبوك” وكتبت فيه: “حد عنده واسطة؟ عايزة أمثل”.

وأضافت: “أنا معايا بكالوريوس فنون مسرحية قسم تمثيل وإخراج بتقدير جيد جداً ومثلت قبل كده وفيه ناس قالت إني ممثلة يجي مني”.

وأحدث هذا ضجة كبيرة جداً في أوساط متابعيها الذين عبروا عن استيائهم بسبب طلب الممثلة الذي دل برأيهم على عدم تقدير موهبتها وخبرتها.

واعرب آخرون عن إعجابهم بطرافتها وخفة دمها. ويشار إلى أن نشوى أثارت الجدل في وقت سابق بعدما كشفت تعرضها للتهديد من شخص مجهول.

ونشرت صورة من حساب “فايسبوك” الخاص بذلك الشخص مع التعليق: “الراجل ده بيهددنى وكتب عنوان بيتي وواضح إنه بيراقبني وحانزل حالاً أعمل محضر في قسم الشرطة. معرفش تبع مين وعملت سكرين شوت لكلامه”.

وتفاعل معها على إثر ذلك عدد كبير جداً من المتابعين الذين أعربوا عن تضامنهم معها.