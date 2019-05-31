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حسام حبيب يكشف سبب عدم دعوة إليسا لحفل زواجه من شيرين عبد الوهاب

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ELISSA SHERINE

حسام حبيب يكشف سبب عدم دعوة إليسا لحفل زواجه من شيرين عبد الوهاب

منذ ان تزوّج الفنان المصري ​حسام حبيب​ من الفنانة شيرين عبد الوهاب وعلامة استفهام يطرحها المتابعون حول سبب غياب الشخصيات الفنية من هذا الحفل، ليكشف مؤخرا عن سبب عدم دعوته للفنانة ​إليسا​ لحضور حفل زفافه.

وقال حبيب أثناء حلوله ضيفا على برنامج “عايشة شو” إن الزفاف كان مقتصرا على أفراد العائلتين فقط، وتواجد فنانات مثل منة شلبي وإلهام شاهين هو لأنهما من المقربات لزوجته، ودائما على تواصل معه.

ولفت حسام حبيب في البرنامج إلى أن لحن أغنية “عيشالك”، الذي غنته إليسا، جاء عن طريق الصدفة، مؤكدا أنها غنتها بالصدفة أيضا.

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