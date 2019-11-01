حسين الجسمي سفيرا لإكسبو 2020 دبي

أعلن إكسبو 2020 دبي عن اختيار الفنان الإماراتي حسين الجسمي سفيرا للحدث الأروع في العالم، ليكون بذلك أول فنان يقترن اسمه باسم الحدث العالمي المرتقب. وسيساهم الجسمي في تعزيز انتشار رسائل إكسبو 2020 دبي، والتي تدعو للتعاون بين شعوب الأرض لصنع مستقبل أفضل، فضلا عن ترسيخ مكانة دولة الإمارات بينما تستعد لاستضافة أكثر من 190 بلداً واستقبال ملايين الزوار خلال أشهر إكسبو الستة.

وأعرب الفنان الإماراتي عن تقديره لإدارة إكسبو 2020 دبي لاختياره سفيراً لهذا الحدث العالمي. وقال الجسمي “هذه فرصة تمكنني من تسليط الضوء على الإمكانات والقدرات التي يتمتع بها أهل منطقتنا، وأعتبر هذا التعاون فرصة مثالية للتعبير عن مدى فخري بوطني الغالي، وذلك من خلال سرد حكاية دولة الإمارات وإكسبو 2020 دبي للعالم بأسلوبي الخاص. وكلي شوق للترحيب بالناس والثقافات من كل أنحاء الأرض في إكسبو 2020، بهدف جعل العالم مكانا أفضل للحياة.”

يقام إكسبو 2020 دبي على مدى ستة أشهر خلال الفترة الممتدة بين 20 أكتوبر 2020 إلى 10 أبريل 2021. وسيقام في منطقة دبي الجنوب، المجاورة لمطار آل مكتوم الدولي.

ويساهم إكسبو 2020 في دعم مسيرة نمو وازدهار دولة الإمارات وخططها التنموية المستقبلية. وسيكون أكبر إكسبو دولي في التاريخ من حيث عدد الزوار الدوليين، حيث من المتوقع أن يأتي 70% من زواره من خارج دولة الإمارات ومن المتوقع أن يحقق 25 مليون زيارة.