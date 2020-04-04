حسين الجسمي يغني: “هي أزمة و تعدّي.. مرّينا بالأصعب.. بإذن الله بنعدّي”.. فيديو

أهدى الفنان الإماراتي حسين الجسمي دول الخليج والعالم العربي أغنية جديدة تحمل اسم “بنعدى” لبث روح التفاؤل والنظر الى المستقبل بعزيمة وإصرار.

أغنية “بنعدى” من كلمات الشاعر أنور المشيري، وألحان الملحن فهد الناصر وتوزيع محمد همّام، ومكس صهيب العوضي.

وتقول كلمات مطلع الاغنية: “هي أزمة و تعدّي.. مرّينا بالأصعب.. بإذن الله بنعدّي.. وعليها نتغلّب”.

وكان المطرب حسين الجسمى شارك فى الحملة الوطنية للوقاية من فيروس كورونا وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقدم أغنية بعنوان “متّحدين ومتحدّين” من كلمات وألحان سيف فاضل، وتوزيع موسيقي للموزع أحمد الرضوان، ومدتها دقيقة قال فيها: كلنا بك يا وطن مسؤولين، اللي تأمر به نحن ملتزمين، وان تحدانا الزمن، ابشر بنا يا وطن، متّحدين ومتحدّين.