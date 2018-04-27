حسين فهمي: كلّ زيجاتي انتهت في المحاكم.. و”اسأليني كم مرة طلقت”!

أقيم حفل تكريم للفنان المصري #حسين_فهمي في قاعة جمال عبد الناصر في جامعة بيروت العربية.

فهمي الذي بدا مرحا وصريحا في حواره، ردّ عندما سُئل كم مرة تزوّج: “اسأليني كم مرة طلقت”! وأضاف انه تزوّج كثيراً وأنّ كلّ زيجاته انتهت في المحاكم، ولم يخدع من امرأة واحدة بل من اكثر من امرأة.

وعن الدراما المصرية والقول إنّ الدراما التركية تفوّقت عليها، رفض فهمي هذا الادّعاء، وشنّ هجوما عليها، معتبراً أنّ الدراما التركية “غزو عثماني”، ووصفها بأنها “دراما رخيصة”.

يذكر أنّ الإعلامي عماد الدين اديب والذي يصور برنامجاً خاصا بالانتخابات اللبنانية، وكان حاضرا في التكريم وذلك بسبب الصداقة التي تربطه بحسين فهمي.