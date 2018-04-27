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حسين فهمي يردّ على فجر السعيد بطريقته الخاصة

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حسين فهمي يردّ على فجر السعيد بطريقته الخاصة

حسين فهمي يردّ على فجر السعيد بطريقته الخاصة

ردّ النجم المصري حسين فهمي على انتقاد الكاتبة الكويتية فجر السعيد النجمة المصرية نجلاء فتحي ومطالبتها بالبقاء في بيتها وعدم الظهور على الشاشة مجدداً لأنها تقدّمت في السنّ وأكد أن “ما كُتب غير منصف”.

ولفت في حديث خلال مؤتمر صحافي في لبنان إلى أن”فالإنسان الجميل يبقى جميلاً، ونجلاء فتحي من أهم نجمات السينما المصرية، فثمة نجوم رحلوا ولكن نجوميتهم ما زالت تشعّ إلى اليوم”.

وأشار إلى أن “من يكتب بهذه الطريقة هم أناس لا يحبون أنفسهم وليس فقط الآخرين”.

وكانت النجمة إلهام شاهين شنت هجوماً شرساً على السعيد ردا على مطالبتها لنجلاء بالانزواء، ووجهت لها انتقاداً قاسياً وحذرتها من مهاجمة الفنانين المصريين، ووجهت لها تهديداً مباشراً وواضحاً.

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