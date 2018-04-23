حسين فهمي يزور سعد الحريري وينقل له محبة الشعب المصري

زار الممثل المصري ​حسين فهمي​، رئيس الحكومة اللبنانية ​سعد الحريري​ في منزله في بيت الوسط صباح اليوم، حيث إستعرضا معا آخر المستجدات على الساحتين اللبنانية والعربية.

وتمنى فهمي التوفيق للرئيس الحريري في الانتخابات النيابية المقبلة، وقيادته للحكومة اللبنانية، ونقل له محبة الشعب المصري للبنان والشعب اللبناني،

وكان فهمي قد زار ضريح الرئيس ​رفيق الحريري​ في باحة مسجد الأمين في وسط بيروت، وقرأ الفاتحة عن روحه، قبيل توجهه إلى بيت الوسط.

يُذكر أن فهمي يشارك في فيلم “الكويسين”، من بطولة أحمد فهمي، شيرين رضا، أحمد فتحي، وغيرهم.