شاركت الفنانة السورية نسرين طافش متابعيها بفيديو جديد لها من كواليس احدث جلسة تصوير خضعت لها وذلك عبر حسابها على انستغرام.

وظهرت نسرين طافش وهي تقوم بأحدث جلسة تصوير لها على شاطىء بحر دبي وهي تركب على ظهر حصان أبيض اللون وكانت ترتدي فستانا أبيضا أيضًا على انغام اغنية “حب الرمك يجري بشرايني” للفنان حسين الجسمي.

من ناحية اخرى، علقت نسرين طافش على حذف اسم فلسطين عن خرائط غوغل بنشر صورة خريطة فلسطين وصورة الاقصى في منتصفها والازهار تغطي باقي اجزائها وكتبت مقطع من قصيدة محمود درويش: “عَلَى هَذِهِ الأرضِ سَيَّدَةُ.. الأُرْضِ، أُمُّ البِدَايَاتِ أُمَّ النِّهَايَاتِ… كَانَتْ تُسَمَّى فِلِسْطِين. صَارَتْ تُسَمَّى.. فلسْطِين.. سَيِّدَتي: أَستحِقُّ، لأنَّكِ سيِّدَتِي، أَسْتَحِقُّ الحَيَاةْ .”