حفيدات نادية لطفي يتحدثون عن علاقتهم بها ويكشفون عن مصير مقتنياتها النادرة

استضافت الإعلامية المصرية ” لميس الحديدي ” في حلقة برنامجها ” القاهرة الآن ” يوم أمس الإثنين الناقد السينمائي المصري ” طارق الشناوي ” في حلقة خصصتها للحديث عن الفنانة الراحلة ” نادية لطفي ” .

وتحدث طارق الشناوي عن أن الفنانة الراحلة تمتلك مقتنيات فنية قيمة ونادرة وثروة من الأشرطة التي سجلتها بنفسها .. منها ندوة نظمها قبل حوالي ثلاثين عاما في فترة شهدت القاهرة خلالها عمليات إرهابية وشارك في الندوة الفنان محمود ياسين والفنانة أمينة رزق والفنان جورج سيدهم .

وتساءل الشناوي عن مصير تلك الأشرطة والتي تعتبر جزءا صغيرا من مقتنيات الراحلة .

وأثناء الحلقة تم إجراء إتصال هاتفي مع حفيدات نادية لطفي ” جاسمين وريحان وسلمي البشاري ” الذين كشفوا عن مصير تلك المقتنيات .

حيث أوضحوا أن جدتهم كانت رغبتها في أن يتم إهداء هذه المقتنيات النادرة التي تركتها من شرائط وأفلام وتسجيلات نادرة إلى جهة عامة أو مكتبة ما لتكون متاحة للجمهور وربما تكون مكتبة الإسكندرية كما اقترحت عليهم الإعلامية لميس الحديدي خلال الاتصال وإنهم سيعملوا على تنفيذ ذلك في القريب العاجل .

وعن علاقة نادية لطفي بحفيداتها قالوا إنها تركت لهم ذكريات كثيرة لا يستطيعوا تعويضها وعلمتهن كيفية التعامل مع الناس وطريقة اللبس والاهتمام بالمظهر الخارجي الذي يبرز ويعكس شخصية الإنسان .

وأضافوا : ” علمتنا نعامل الناس باحترام وعدل ونكون على طبيعتنا وما نتكبرش على حد زي ما كانت هي بالظبط ” .