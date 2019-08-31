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حقيقة تدهور الحالة الصحية لميرفت أمين

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مازالت شائعات المرض والوفاة تلاحق الفنانين وفي هذه المرة طالت الفنانة المصرية ” ميرفت أمين ” .

حيث انتشرت أخبارا مؤخرا حول تعرضها لأزمة صحية أدت إلى نقلها إلى أحد المستشفيات في القاهرة .

وذكرت أيضا بعض المواقع على وسائل التواصل الإجتماعي ان ميرفت أمين تعرضت لدوار مما أدى إلى سقوطها مغشيا عليها في أحد الشوارع بمنطقة المهندسين .

وفي تصريحات صحفية خرجت ميرفت أمين للرد على هذه الشائعات وتطمئن جمهورها وقالت : ” كل ما تردد كذب ومجرد شائعات سخيفة .. أنا بخير ولا أعاني من أي وعكات صحية ” .

وأشارت إلى إنها تقوم حاليا بتصوير المشاهد الخاصة بها في الجزء الثاني من مسلسل ” قيد عائلي ” .

ويشاركها في بطولة المسلسل كلا من النجوم : عزت العلايلي وبوسي وصلاح عبد الله وريم البارودي وأحمد زاهر ومنة فضالي ونضال الشافعي ومحمد محمود عبد العزيز .. وقد حقق الجزء الأول منه نجاحا كبيرا .

 

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