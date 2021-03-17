أدلى الفنان ” شريف دسوقي ” بتصريحات له نفى من خلالها ما تردد في الآونة الأخيرة حول إيداعه داخل مصحة نفسية بعد تهديده بالانتحار ومروره بأزمة نفسية .

كما أكد شريف دسوقي على إنه بخير ويتمتع بصحة جيدة وإنه سيتقدم ببلاغ للنيابة العامة ضد مروجي تلك الشائعة .

وأضاف : ” من الممكن الرجوع للفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية بما أنه تم الزج بإسمه في شائعة إيداعي مصحة نفسية ووقتها سُيمكن التأكد من صحة كلامي أنني بخير ” .

وأشار دسوقي إلى إنه يرى أن من يختلقوا تلك الشائعات هم أشخاص لا يجدوا ما يشغلهم ويرغبوا في تعطيله وهدم مسيرته الفنية .