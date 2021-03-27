انتشرت مؤخرا أنباءا حول تعرض الفنان المصري ” محمد صبحي ” لوعكة صحية استدعت نقله إلى أحد المستشفيات بالقاهرة لتلقي العلاج .

ليخرج محمد صبحي في تصريحات صحفية له لكشف حقيقة الأمر حيث أكد أن ما تم تداوله ما هو إلا مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وإنه بخير وبصحة جيدة .

فقال معربا عن استغرابه من هذه النوعية من الأخبار ومروجيها : ” الكلام دا مش حقيقي .. أنا كويس جداً وموجود في منزلي الآن .. مش عارف بجد المواقع بتجيب الأخبار دي منين بينشروا أي حاجة علشان يعملوا قلق ” .

وأشار محمد صبحي إلى أنه كان قد عانى منذ أشهر وتحديداً بعد الاحتفالية التي نظمها للاحتفال بـ 50 سنة فن من آلام في الظهر ولكنها مضت .