أجرى ” محمد المهندس ” نجل الفنان المصري الراحل ” فؤاد المهندس ” مداخلة هاتفية مع الإعلامية ” لميس الحديدي ” في برنامجها ” القاهرة الآن ” نفى من خلالها ما تردد مؤخرا عن هدم مقبرة والده الراحل بسبب أعمال إنشائية .

فقال محمد المهندس : ” أولا دي مقبرة جدي زكي المهندس مش الأستاذ .. الحاجة التانية هم خدوا النهاردة من المقبرة ومن الصف اليمين كله 8 متر اللي فيه مقابر جدي وأبي وجدتي وعمي وعمتي ” .

وتابع : ” وخدوا 6 متر من الناحية التانية فالمدافن ضاقت شوية .. المدفن زي ما هوا ومفيش حاجة اتنقلت ” .

وأشار إلى أن هذه الأعمال تمت في مقابر الغفير وذلك لأعمال إنشاء كوبري .

وأضاف : ” بمجرد ما عرفت قبلها بيوم من أخويا أحمد أنه هيتم إزالة مقبرة أبويا وأجدادي منمتش طول الليل .. لكن ربنا أرد إنه هيتم إزالة جزء من المدفن فقط وقلبي ارتاح لما عرفت أن الرفاة هتفضل زي ما هي ” .