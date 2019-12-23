حقيقة وفاة الفنانة الشابة ” ملك قورة ” في حادث سير

انتشرت يوم أمس شائعات على مواقع التواصل الإجتماعي حول وفاة الفنانة المصرية الشابة ” ملك قورة ” إثر تعرضها لحادث سير .

وهو ما دفع والد ملك قورة إلى الخروج في تصريحات صحفية لنفي هذه الشائعة والتأكيد على أن إبنته بخير ولم تتعرض إلى حادث سير كما نقلت بعض المواقع .

وقال والد ملك قورة : ” ما تردد مجرد شائعة سخيفة وإبنتي بخير واتقوا الله ” .

كما خرجت ملك قورة في تصريحات لجريدة ” الوطن ” المصرية لتطمئن جمهورها عليها وأعربت عن استيائها من تلك الشائعة التي تسببت في قلق عائلتها عليها .

وقالت ملك : ” أنا الحمد لله موجودة وبخير وبصحة جيدة ومتواجدة في منزلي .. وكنت نايمة صحيت فوجئت إن السوشيال ميديا موتتني في حادث سير .. حرام ما يحدث هذا أبي وامي توتروا من هذا الخبر السيئ ” .

وتابعت : ” أبي وأمي كانوا خارج المنزل وعندما سمعوا هذا الخبر كلموني للإطمئنان علي وعادوا للمنزل .. هل صاحب هذه الشائعة ارتاح نفسيا بعد القلق الذي سببه لأسرتي ” .