حقيقة وفاة الفنان القدير جميل راتب

انتشر خلال الساعات القليلة الماضية خبر وفاة الفنان المصري القدير جميل راتب (92 عاماً)، وبدأ محبوه على مواقع التواصل الإجتماعي في كتابة منشورات تعبر عن حزنهم لرحيله

واضطر التهامي هاني مدير أعمال راتب، الى نفي الشائعة والتأكيد بأن وضعه الصحي بات مستقراً، بعد الوعكة التي المت به، وأدت الى دخول المستشفى على نحو طارئ

المصدر: lahamag.com

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