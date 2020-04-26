انتشر خلال الساعات القليلة الماضية على مواقع التواصل الإجتماعي خبرا عن وفاة الفنان المصري ” أحمد بدير ” .

الأمر الذي دفع أحمد بدير إلى الخروج للرد على ذلك في تصريحات صحفية له مستنكرا من يروجوا لمثل هذه الشائعات واصفا إياها بالسخيفة .

فقال : ” هي الناس اللي بتطلع الشائعات دي عايزة إيه وليه بيعملوا كده ” .. وأكد أنه بخير وأنه يتواجد حاليا في منزله ويتمتع بصحة جيدة .

كما خرج نقيب المهن التمثيلية الفنان ” أشرف زكي ” لنفي خبر وفاة الفنان أحمد بدير مؤكدا إنه مجرد شائعات تفبركها بعض الصفحات المزورة والتي تستخدم أسماء مواقع أو إذاعات من أجل لفت الأنظار إليها وإثارة القلائق .