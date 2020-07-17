قضت محكمة مصرية بحبس الفنان محمد رمضان سنة واحدة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ فى اتهامه بنشر فيديوهات على “الإنترنت” تمس وتسىء إلى الطيار أشرف أبو اليسر.

جدير بالذكر أن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة كانت أجلت الدعوى المقامة من المحامي مجدي حلمي، وكيل الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان، بتعويض موكله عن الأضرار التي لحقت به.

وطالب محامي الطيار بتعويض 25 مليون جنيه عن الأضرار المادية والأدبية، بسبب صورة نشرها محمد رمضان وهو على متن طائرة يقودها الكابتن أشرف أبو اليسر، قال فيها إنها تجربة لقيادة الطائرة.

وذكرت الدعوى، أن محمد رمضان استغل صورة موكله فى الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له سماها “مش بتفتش فى المطار”، مستغلًا صورة الكابتن طيار أشرف أبو اليسر فى مشهد استعراضى فى قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية له.

وكانت هذه الواقعة قد حدثت أثناء توجه محمد رمضان الى العاصمة السعودية الرياض لإحياء حفل هناك وخلال رحلته على متن الطائرة أراد أن يصور فيديو ترويجي له من داخل الكابينة وتجربة قيادة الطائرة لأول مرة ما سبب ضررا كبيرا للطيار الذي تم سحب رخصة القيادة منه لمدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران بالإضافة الى سحب رخصة مساعده لمدة عام.