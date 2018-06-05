حكم قضائي ضد الفنان أحمد الفيشاوي.. وما هو المبلغ الملزم بدفعه لابنته في لندن

ألزمت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، الفنان أحمد الفيشاوي نجل الفنان فاروق الفيشاوي، بدفع مبلغ 23 ألفًا و400 جنيه إسترليني، مقابل أجر مسكن لابنته لينا من طليقته هند الحناوي، وذلك نظير إقامتها لمدة عام في لندن.

كما قضت محكمة الأسرة في الجيزة بإلزام الفيشاوي بدفع 7 آلاف جنيه أجر حضانة ابنته عن كل عام، بدءًا من تاريخ الطلاق الذي وقع منذ سنوات.

وكان فريق الدفاع عن هند الحناوي تقدم للمحكمة بحافظة مستندات تضم تحريات صادرة من مصلحة الضرائب، تفيد بأن صافي دخل الفيشاوي 6 ملايين جنيه تقريبًا في العام 2012، وأنه لم تتم محاسبته ضريبيًا عن عامي 2015 و2016.

كما قدم فريق الدفاع التحريات الصادرة من قسم شرطة الدقي عن دخل الفيشاوي، التي اكتفت بعبارة “يعمل ممثلًا وحالته ميسورة”، فضلًا عن شهادة من نقابة المهن التمثيلية بشأن عدد المسلسلات واﻷفلام التي شارك فيها خلال الفترة الماضية.

يذكر أن هند الحناوي تقدمت بطلبات إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرية بمحكمة الجيزة لشؤون الأسرة؛ لإلزام طليقها بدفع نفقة لابنته ومصروفات دراستها في لندن، وأجر مسكن وحضانة.