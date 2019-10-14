حلا الترك أكثر براءة وجمالاً من دون مكياج .. شاهدوا شكلها

نشر أحد حسابات معجبي الفنانة حلا الترك على تطبيق “إنستغرام” فيديو جديداً لها حقق نسبة مشاهدة عالية.

ولفتت الفنانة الشابة الأنظار بظهورها فيه من دون ماكياج وهو ما لم تفعله مؤخراً. وبدت ملامح وجهها على حقيقتها حيث لاحظ الكثيرون أن الهالات السوداء تظهر تحت عينيها.

وأشار آخرون إلى أن النجمة تبدو أكثر براءة وجمالاً وأن الماكياج يجعلها وكأنها أكبر سناً مما هي عليه في الواقع. وحقق الفيديو على أحد تلك الحسابات أكثر من 10 آلاف مشاهدة.



وجاء في التعليقات: “بدون ميك أب حلا الصغيرة والله الميك أب يكبرها” و”محلاك تباني صغيرونة” و”شوفو كيف الوجه من غير مكياج لاصوتولاشكل”.

ويشار إلى أن حلا أحدثت ضجة كبيرة في وقت سابق بعدما نشرت على حسابها الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات صورة لها وهي تمتطي الحصان.

وأرفقتها بالتعليق: “ياكبر حظي فيك ان كنت ماتدري” محققة أكثر من 110 آلاف إعجاب.