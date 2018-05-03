حلا الترك تخرج عن صمتها بعد شائعة وفاتها.. هذاني عايشة مو ميتة

خرجت الفنانة ​حلا الترك​ عن صمتها، لتكذّب شائعة وفاتها، بعد مرور أكثر من يومين على إنتشارها.

وكتبت حلا الترك في صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الإجتماعي: “أنا بخير وما فيني شي الحمد لله رب العالمين هذاني عايشة مو ميتة اللي مطلع هالشائعة حبيت أقولج أقلك حسبي الله ونعم الوكيل. ما دري لي متى بتمون جذي”.

وكانت شائعة موت حلا الترك قد إنتشرت بقوة على مواقع التواصل الإجتماعي، وسارع الناس إلى نعيها متأسفين على شبابها، محملين السبب حيناً إلى والدها المنتج ​محمد الترك​، وحيناً آخر إلى زوجته الفنانة المغربية ​دنيا بطمة​، بينما هناك من أشار إلى أنها خضعت لعملية تجميل تسببت بموتها، في حين أن البعض قال إن سبب الوفاة هو إصابتها بسكتة قلبية مفاجئة.