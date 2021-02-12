فاجأت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، جمهورها بظهور جديد وتفاعل مع متابعيها، بعد غياب طويل منذ أزمتها مع والدتها منى السابر، التي شغلت الرأي العام مؤخرًا.

ونشرت الترك صورة مظلمة لها، بدا عليها مسحة الحزن عبر حسابها بإنستغرام، وكانت تضع يدها على خدها وشعرها منسدلًا على كتفها، وعلقت قائلة: “عفوا لم انشر منذ فترة”.

وانهالت التعليقات التي ترحب بقدومها بعد غياب طويل، وجاءت تعليقات أغلب المتابعين: “وحشتينا وعودا حميدا، أشتقنا لكي، فين اختفيتي” وحاولوا أن يطمئنوا على آخر مستجداتها.

يذكر أن منى السابر، وحلا الترك، شغلتا الرأي العام خلال الفترة الأخيرة، بعدما نشرت الأولى مقطع فيديو وهي تبكي بسبب مقاضاة ابنتها لها، وطالبت بتدخل الفنانة الإماراتية أحلام بالتدخل، لأن ابنتها “حلا” تطالبها بدفع مبلغ 200 ألف ريال بحريني.

بعدها تعرضت حلا الترك لحملة هجوم واسعة، واتهمت بأنها عاقة لوالدتها، بعد أن رفعت عليها قضية في المحكمة، فخرحت للرد على الانتقاد وتقول، إنها تعرضت للظلم ولم تعد تتحمل التجريح ولم ترفع قضية على والدتها والموضوع أكبر منها.

وأضافت الترك عبر حسابها بانستغرام: “الأغلب شتمني وأنام مكسورة الخاطر، وكل ذنبي أني اعيش ظروف استثنائية لكن ممن الممكن أي شخص يعيشها لكن وجودي في الوسط الفني ما يعني لازم اتحمل كل هذه الإساءة”.

وتابعت حلا: “اعتبروني بنتكم أو اختكم أو أي شخص عزيز عليكم هل ترضون أن تحكموا عليه دون أن تعرفوا ما حدث؟، مشيرة إلى أن الموضوع عند القضاء البحريني والقضية أكبر من حلا وسيأتي اليوم الذي تظهر فيه الحقيقة”.

على الجانب الآخر، تعرضت السابر لهجوم من متابعة وصفتها بـ”الأم الفاشلة، التي تسعى وراء الشهرة والتسلّق على كتفي ابنتها”، ما دفعها للردّ بحدة وغضب قائلة: “إنتي أكبر غبية واللي وراكي لأنكم ضحكتوني بجملة أبي الشهرة”.

وردّت السابر على بعض أسئلة متابعيها عبر حسابها في “سناب شات”، في وقت سابق، وكان من بينها سؤال لمتابعة اتهمتها فيه بأنها: “تتعب نفسية أولادها وبالذات حلا، وبأنها تحطم شخصيتها وخصوصا بهذا العمر الحساس”، لتردّ عليها السابر قائلة: “شكرا لكل اللي قاعد يعاتبني بس حابة أرد على هذا البوست، رح تعرفون شنو معنى كلامي ورح تتضح كل الحقائق”.