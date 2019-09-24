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حلا الترك توجه رسالة الى والدتها منى السابر.. شاهد ماذا قالت!

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منى السابر وحلا الترك

منى السابر وحلا الترك

وجهت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك رسالة خاصة إلى والدتها منى السابر، وذلك بعد غضب والدتها منها على خلفية تركها لها واختيارها العيش مع والدها محمد الترك وزوجته دنيا بطمة.

وفي تصريح لمجلة “سيدتي”، قالت حلا الترك موجهة رسالة الى والدتها: ” يا أمي أنا أحبك، وتبقين الحب، والله يخليها لنا وما يحرمنا منها، غالية عليَّ وأحبها كثيراً ومستحيل أزعل منها لأنها بالنهاية أمي”.

وكانت حلا الترك قد تعرضت للانتقادات بعد ظهورها رفقة والدها المنتج البحريني محمد الترك، وهما داخل سيارة ويقوما بغناء أغنية “إنساى” لسعد المجرد ومحمد رمضان، بطريقة لا تخلو من الإيماءات التي فسرها بعض المتابعين بأنها موجهة إلى والدتها منى السابر.

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