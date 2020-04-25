أثارت الفنانة المصرية حلا شيحة الجدل بعد نشرها مجموعة صور جديدة لها عبر حسابها على تطبيق انستغرام.



وتألقت حلا شيحة في احدث ظهورها، مرتدية فستانا باللون الأسود منقط باللون الأبيض بقماش الشيفون.

وعلقت حلا شيحة على الصور كاتبة: “من تصوير تتر مسلسلنا خياننة عهد” وتابعت “يا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم؟”.

وفي حين تغزل بعض متابعي حلا شيحة بإطلالتها وجمالها غير ان البعض الاخر انتقد ظهورها بهذا الشكل في شهر رمضان.

يذكر أن حلا شيحة يعرض لها حاليا مسلسل “خيانة عهد” والذي تقوم ببطولته الى جانب كل من يسرا وبيومي فؤاد وعدد من نجوم الدراما المصرية.