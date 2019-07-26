حلا شيحة تثير الجدل بملابس صيفية على الشاطئ… شاهدوا ماذا اختارت!

أحدثت الممثلة المصرية حلا شيحة ضجة كبيرة جداً على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صور لها بملابس صيفية.

وظهرت في الصور التي نشرتها على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وهي تمضي إجازة برفقة أولادها على الشاطئ.

ولفتت الانظار باختيارها كنزة سوداء مع أكمام مفتوحة تماماً. واثار هذا الجدل في أوساط المتابعين حيث أبدى بعضهم إعجابه الشديد بإطلالتها فيما أعرب آخرون عن استغرابهم انتقالها من حالة الحجاب الى ارتداء مثل هذه الملابس.

وحققت الفنانة أكثر من ألف و440 إعجاب منذ الدقائق الـ3 الاولى بعد نشر الصور لكنها سارعت بعد ذلك إلى إلغاء خاصية التعليقات.

