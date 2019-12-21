حلا شيحة تخطف الأضواء بفستان مكشوف خلال حفل توزيع جوائز “دير جيست”

خطفت الفنانة المصرية حلا شيحة الأنظار كعادتها، خلال حفل توزيع جوائز “دير جيست” الذي أقيم مساء أمس الجمعة، بأحد فنادق التجمع الخامس.

وظهرت حلا بإطلالة اعتمدت فيها على فستان أسود يحتوي على فتحة من منطقة الصدر، وظهر مكشوف، وقامت بتغيير اللوك الخاص بها خصوصًا من أجل فيلمها الجديد “مش أنا” والذي تخوضه مع النجم تامر حسني وبدأت تصويره منذ أيام؛ إذ قصت شعرها وصبغته بلون بني فاتح.

إطلالة حلا لاقت إعجاب جميع الحاضرين في الحفل، علمًا بأنها حصلت على تكريم من قبل القائمين على “دير جيست” بناء على تصويت الجمهور، عن دورها في مسلسل “زلزال” الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

وشاركت حلا شيحة في بطولة مسلسل “زلزال” بعد غياب عن التمثيل دام ما يقرب من 12 عامًا؛ إذ اعتزلت خلالها الفن وارتدت الحجاب قبل أن تتراجع وتعود للوسط من جديد.