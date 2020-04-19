نشرت الفنانة ” حلا شيحة ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها وجهت من خلالها رسالة إلى نفسها ترد بها على أية انتقادات توجه لها .

فكتبت حلا شيحة في تعليقها على الصورة قائلة : ” حلولة .. مهما عديتي بحاجات صعبة في حياتك خليكي متأكدة من حاجة واحدة بس أنك قوية علشان القوة من ربنا دايما ” .

وتابعت : ” واللي جواكي مفيش مخلوق يقدر مهما حكم عليكي يعرفه غير اللي خلقك .. خليكي واثقة أن بكرة أحلي وأجمل والأهم كل الحاجات اللي بتديكي طاقة سلبية أرميها ورا ظهرك ومتبصيش وراكي خليكي متفائلة .. صباح التفائل ” .