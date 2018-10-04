حلا نورة تهنئ صديقها حمد القطان بهذه المناسبة

هنأت الفنانة حلا نورة عبر خاصية “ستوري” على موقع “إنستقرام”، صديقها الفنان حمد القطان على أغنيته الجديدة “مسافة السكة”، التي طرحها يوم أمس.

وأبدت “حلا” إعجابها الشديد بالأغنية، قائلة: “توني، سمعت أغنية (مسافة السكة) للمطرب الراقي وصديق الكلاس صديق الطفولة وأحلى صوت بالوجود حمد القطان، وألف مبروك على أغنيته الحلوة، والفيديو كليب يجنن وفرحانة جدا لنجاحاتك يا حمد، برافو ومنها للأعلى وإلى الأمام دائما”.

وطرح الفنان حمد القطان، مؤخرا، أحدث أعماله الفنية بعنوان “مسافة السكة”، مصورة على طريقة الفيديو كليب، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”، والأغنية من كلمات خالد العوض، ألحان ناصر الصالح، وتوزيع تميم.