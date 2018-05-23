حلمية بولند تعلن عقد قرانها وتفاجئ الجميع

فاجأت الإعلامية الكويتية ​حليمة بولند​ متابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعدما أعلنت عن عقد قرانها.

وفي التفاصيل فقد شاركت بولند المتابعين بصورة ظهرت فيها يديها وهي ترتدي خاتم الخطوبة، بجوار يد خطيبها، الذي لم تكشف عن هويته، واعلنت عن خطوبتها وعقد قرانها في وقت واحد.

بولند علقت على الصورة بالتالي:

“الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.. تم عقد قراني اليوم وحبيت أشارك كل محبيني فرحتي”.

وانهالت التعليقات من قبل متابعي بولند على مواقع التواصل الإجتماعي حيث قدموا لها التهاني وتمنوا ان تكون حياتها الزوجية مليئة بالفرح والسعادة.