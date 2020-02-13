حلمي بكر يهاجم هاني شاكر : ” التتار قادمون .. وعليه العوض في الغناء المصري “

بعد إعلان الفنان ” هاني شاكر ” نقيب الموسيقيين في مصر عن إجتياز المطرب الشعبي ” حسن شاكوش ” صاحب أغنية ” بنت الجيران ” التي اشتهرت مؤخرا لإختبارات النقابة بعد تقديمه لعدد من الأغاني أمام لجنة الإستماع التي أثنت على صوته مما جعله يحصل على عضوية النقابة .

خرج الملحن ” حلمي بكر ” بتصريحات قوية يهاجم فيها الفنان هاني شاكر قائلا : ” عليه العوض في الغناء المصري كله .. اللجنة ضمت مجلس إدارة نقابة الموسيقيين في مخالفة صريحة لقانون النقابة الذي ينص على أنه يجب أن تكون لجنة الإختبار من خارج المجلس بحضور النقيب أو من ينوب عنه للإشراف فقط ” .

وتابع : ” التتار قادمون .. والأشكال دي كلها ملهاش علاقة بالغناء .. عليه العوض بقى في أمال ماهر وكارمن سليمان وعلي الحجار ومدحت صالح وكل فنان صوته حلو ” .