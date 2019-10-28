حليمة بولند تتلقى عرض زواج وترد “احلم ع قدك”… وما قصة المهر المليوني؟

تناقل الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديداً للإعلامية الكويتية حليمة بولند أحدث جدلاً واسعاً في أوساط المتابعين.

وظهرت فيه برفقة نجم المواقع الشهير شهاب وقدم لها الأخير باقة من الورود مع بطاقة كتب عليها: “إلى ملكة جمال الإعلاميات العرب حليمة بولند، حلم حياتي أتزوج بس ما عندي مهر 40 مليون شسوي؟”.

وبعد قراءتها مضمون البطاقة أجابت: “تحلم على قدك”. وهو ما أثار استغرابه واستهجان عدد كبير من المتابعين.

وتعرضت الإعلامية مجدداً لانتقادات لاذعة واتهمها الكثير من المتابعين بالغرور وبالسعي إلى محاولة لفت النظر دائماً.

ويذكر أنها أحدثت ضجة في وقت سابق بعدما نشر مقطع مصور لها وهي ترتدي فستان زفاف أبيض وتقيم حفلاً قبل أن يتمكن أن هذا مجرد تمثيل.