حليمة بولند تتنازل عن تجسيد دور “المرأة السعودية”.. والسبب!

بعدما ما حصل معها في احد النوادي الرياضية وقيام رئيس هيئة الرياضة في السعودية بسحب رخصة صالة رياضة بسبب فيديو نشرته الإعلامية ​حليمة بولند​ من داخل الصالة مع مدربة تونسية ظهرت بملابس رياضية أثارت الجدل فيها، أعلنت بولند انسحابها من تصوير عمل سعودي عن “قيادة المرأة السعودية للسيارة”.

واعلنت بولند عن قرارها، في تسجيل صوتي نشره حساب خدمة “المجلس الإخبارية الكويتية” على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقترحة اختيار أية شخصية سعودية لتقديم العمل بدلا منها.

يذكر ان بولند كانت قد كشفت مؤخراً أنها تلقت عرضاً لتصوير عمل سعودي عن قيادة المرأة السعودية للسيارة، مما اثار الجدل بشكل كبير.