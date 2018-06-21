حليمة بولند تتهم متابعيها بإصابتها بالحسد!

بعد كشفها عن تعرضها لوعكة صحية إستدعت نقلها إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوص الطبية.

إنتشر مقطع فيديو لل​إعلام​ية الكويتية ​حليمة بولند​ عبر مواقع التواصل الإجتماعي وهي تنتقل بعربة الاسعاف، وسيدة تتحدّث إلى جانبها تُشير إلى أنّ ما حدث لها “من عيونكم”، وهو ما استفز البعض بأنّها تتحدّث على أن ما أصابها من عيون جمهورها ومتابعيها.

وكانت أوضحت مؤخراً الجدل الذي اثير حول قرارها بالإعتزال حيث قالت:”أنا أعلنت اعتزالي بشكل رسمي من المجال الإعلامي والتلفزيوني والفني، ولكني لم اعتزل النشاط الاجتماعي كسيدة مجتمع لها دور فعال في مجتمعها، لذلك افتتحت بالأمس المعرض النسائي الرمضاني وتواجدت للدعم والتبرع في حملة بادر الخيرية”.