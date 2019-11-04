حليمة بولند تثير الجدل مجدداً وتلفت الأنظار.. شاهدوا كيف رقصت وسط الرجال!

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديد للإعلامية الكويتية حليمة بولند ولفت أنظار عدد كبير من المتابعين.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> #حليمه_بولند ❤️❤️ A post shared by متنوعة مشاهير (@q8_zp) on Nov 2, 2019 at 5:36pm PDT



وظهرت فيه وهي تحمل سيفاً وترتدي عباءة قريبة بتصميمها من القفطان وتحاول الرقص وسط عدد من الرجال.

وأحدث الفيديو ضجة كبيرة جداً وتعرضت حليمة بسببه للكثير من الانتقادات التي وصلت إلى حد الشتم. وركز بعض المعلقين على أنها تبدو وكأنها اكتسبت الوزن.

ويشار إلى أن الإعلامية أثارت الجدل مؤخراً بسبب ظهورها في مقطع قامت بتسجيله أثناء زيارة قامت بها للحرم النبوي.

وسمعت وهي تصف المشهد بصوت ينطوي على الغنج والدلال. كما أرفق الفيديو بصورة لها وهي ترتدي العباءة مع الحجاب.