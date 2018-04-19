حليمة بولند تثير موجة غضب في السعودية… والسبب؟

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي جدلاً بعد اختيار الاعلامية حليمة بولند وجها إعلانياً لحملة قيادة المرأة السعودية للسيارة.

وتم اختيار حليمة بولند وجهاً إعلانيا للحملة وهو الأمر الذي أثار غضب الكثيرين خصوصاً من العناصر النسائية اللاتي يرين أنه كان يفترض أن تمثل الحملة سيدة سعودية تحظى بقبول في الوسط النسائي وليست الشهرة لوحدها مقياساً في ذلك.

من جهة ثانية، ردت الممثلة الكويتية على منتقدي مشاركتها في مسلسل سعودي جديد حول قيادة المرأة للسيارة، وذلك من خلال منشور لها عبر “سناب شات”.

وكتبت حليمة بولند: “بخصوص اختياري في موضوع قيادة المرأة السعودية بالعهد الجديد عهد الملك سلمان الله يطول بعمره، وكوني كويتية أباً عن جد وأفتخر بعشقي للسعودية عيب أرفض العرض”.

وأكملت في منشورها: “ومع احترامي لكل الآراء اللي جت بخصوص هالموضوع لكن كل حياتنا موضوع مثير للجدل وان اتفق علي كل الناس ما كنت وصلت للنجومية اللي انا فيها اشكر محبيني واشكر كارهيني لانهم ثنينهم صنعو نجوميتي بالتساوي” .

يذكر أن حملة تولمي تدشن غداً جامعة الملك سعود وتستمر ليومين يتم خلالها إقامة عدد من ورش العمل والندوات التوعوية عن انظمة ولوائح ومهارات قيادة السيارة.