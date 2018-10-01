حليمة بولند تخرج عن صمتها حول مقتل تارة فارس… فماذا قالت؟

عبرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند عن استيائها من مقتل الموديل العراقية تارة فارس برصاصات متتالية خلال قيادتها للسيارة في بغداد أنهت حياتها وتسببت بمقتلها فوراً.

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حليمة بولند نشرت عبر حسابها الخاص على موقع تطبيق السناب شات قائلة:

“لا أعرف تارة فارس شخصيًا ولم ألتق بها يومًا.. ولكن اعتصر قلبي عند سماعي خبر اغتيالها.. خاصة أنه جاء بعد سلسلة اغتيالات نسائية في العراق”.

وأوضحت حليمة بولند أن كل نفسِ ذائقة الموت إلا أنها مستاءة من القتل فإلى متى سيبقى الحال بهذه الطريقة خاصة وأنها كانت تنوي زيارة العراق إلا أنه بعدما حدث غيرت رأيها في ذلك.

ختمت حليمة بولند حديثها عن مقتل الموديل العراقية تارة فارس قائلة

“هل سيأتي الوقت المناسب أم أنني سأموت قبل أن يأتي الوقت المناسب”.