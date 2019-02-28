حليمة بولند تظهر جزءا عاريا من جسمها بعد “سبا” في البحر الميت!

نشرت الإعلامية الكويتية حليمة بولند، عبر حسابها على “سناب شات”، فيديو لها بعد خروجها من “سبا” البحر الميت.

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وأشارت إلى أنها أمضت أوقاتاً ممتعة وأنها سترتدي ملابسها استعداداً للذهاب إلى المطار ومغادرة هذا البلد. وتوجهت بالشكر إلى الجهة الداعية والمكرمة لها، إلا أنها أثارت الكثير من الجدل بسبب نشرها صوراً لجزء من جسمها عار ومغطى بالوحل العلاجي.

وهو ما أطلق في وجهها موجة من التعليقات التي وصلت إلى حدّ الشتائم. واتهمها بعض المتابعين بالوقاحة وقلة الأدب.

ويأتي ذلك عقب التكريم الذي أقيم لها في الأردن بدعوة من مؤسسة “الأمل للإنتاج الفني”وبالتعاون مع أمانة عمان.