حليمة بولند تلتقي شبيهتها السعودية في تركيا.. شاهد ماذا طلبت منها!

شاركت الإعلامية الكويتية حليمة بولند متابعيها تفاضيل لقائها مع شبيهتها السعودية في تركيا.

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واطلت حليمة بولند مع شبيهتها وهما يتبادلان أطراف الحديث، ثم سألت الجمهور بدورها هل تجدون أن بينهما شبه؟

حليمة بولند ظهرت في الفيديو وهي في أحد المطاعم في إسطنبول، وأطلت معها فتاة قالت عنها أنها شبيهتها، وهنا علقت الأخيرة بدورها أن كثيرين يخبروها أنها تشبه حليمة بولند.

وطلبت حليمة بولند من الفتاة السعودية أن تنظر للكاميرا، لكي يرى متابعوها وجهها بوضوح لتسأل بمزاح هل حقاً تشبهها؟ قبل أن تجيب على سؤالها بنفسها أن الفتاة بالتأكيد أجمل منها.

وبدا على الفتاة الخجل شديد عند لقائها بحليمة بولند، لتؤكد لها بدورها أنها المرة الأولى التي تلتقي بشخص مشهور وتتصور معه، كما حرصت أن تعطي الإعلامية الكويتية باقة ورد قبل مغادرتها المكان، مؤكدة على سعادتها الكبيرة بلقائهما.